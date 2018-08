Chemnitz: Toten Hosen, Kraftklub, Casper und Materia geben Konzert gegen Rechts

Chemnitz Als Reaktion auf die Ereignisse in Chemnitz treten mehrere Musiker in der kommenden Woche vor dem Karl-Marx-Monument auf - und wollen damit ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen.

Chemnitz bekommt am Montag ein Konzert gegen Rechts unter dem Motto „Wir sind mehr“. Dann wollen ab 17 Uhr auf dem Platz am Karl-Marx-Monument die Toten Hosen, die Rapper Marteria und Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann auftreten. Als eine Reaktion auf die „besorgniserregenden Entwicklungen“ in Chemnitz in den vergangenen Tagen schlossen sich die Künstler auf Initiative von Kraftklub für das Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zusammen, teilte die PR-Agentur Check Your Head am Mittwoch in Berlin mit.