Chemnitz: Neonazi-Angriff auf jüdisches Restaurant

Neonazi-Angriff auf jüdisches Restaurant in Chemnitz

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung warnt vor einer neuer Qualität an Straftaten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Abgesehen von rechten Demonstrationen und Attacken auf Ausländer hat es in Chemnitz laut einem Zeitungsbericht kürzlich auch einen Angriff von Neonazis auf ein jüdisches Restaurant gegeben. Der Inhaber wurde dabei verletzt.

Am Abend des 27. August sei in der sächsischen Stadt das koschere Restaurant "Schalom" von etwa einem Dutzend Neonazis angegriffen worden, berichtete die "Welt am Sonntag". Die vermummten, schwarz gekleideten Täter hätten "Hau ab aus Deutschland, Du Judensau" gerufen.