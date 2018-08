Chemnitz: Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Täter kursiert im Netz

Blumen und Kerzen stehen am Tatort in Chemnitz. Foto: AP/Jens Meyer

Chemnitz/Düsseldorf Rechte Gruppe verbreiten im Internet den Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Messerstecher aus Chemnitz. Unklar ist, ob das Dokument echt ist - und wie sie daran gekommen sein könnten. Die Polizei ermittelt.

Nachdem am Wochenende ein 35-jähriger Chemnitzer erstochen wurde, kursiert nun offenbar der Haftbefehl gegen einen der beiden Tatverdächtigen im Internet. Ein Iraker und ein Syrer stehen im Verdacht, den 35-Jährigen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes am Wochenende erstochen zu haben. Danach hatte es rechtsextreme Krawalle in der sächsischen Stadt gegeben.