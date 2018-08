Chemnitz: Dresdener Justizbeamter suspendiert

Passanten stehen am Tatort, an dem zahlreiche Blumen und Kerzen niedergelegt wurden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Berlin Ein Justizvollzugsbeamter aus Dresden wurde vom Dienst suspendiert. Einem Bericht zufolge soll er gestanden haben, den Haftbefehl im Fall Chemnitz veröffentlicht zu haben.

Ein Dresdner Justizbeamter hat einem "Bild"-Bericht zufolge den Chemnitzer Haftbefehl veröffentlicht. "Ich habe den Haftbefehl fotografiert und weitergegeben", zitiert "Bild" am Donnerstag auf ihrer Internet-Seite einen namentlich genannten 39-Jährigen.

Der Justizvollzugsbeamte aus Dresden wurde vom Dienst suspendiert. Durchsuchungen und weitere Ermittlungen hätten einen Anfangsverdacht gegen den Mann derart erhärtet, dass ihm "mit sofortiger Wirkung vorläufig die Führung der Dienstgeschäfte verboten", wurde, erklärte das sächsische Justizministerium am Donnerstag.

Der Haftbefehl gegen einen Beschuldigten im Fall des in Chemnitz getöteten 35-jährigen Deutschen war am Mittwoch im Internet teils geschwärzt auf verschiedenen Seiten aufgetaucht.

Messerattacke in Chemnitz

Am Mittwoch seien zahlreiche Objekte durchsucht worden, hieß es vom Justizministerium weiter. Die Ermittlungen hätten sich bald auf die Justizvollzugsanstalt Dresden konzentriert. „Die Staatsanwaltschaft Dresden hat seit gestern umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, so dass ich davon ausgehe, dass der Fahndungsdruck auf den betroffenen Bediensteten derart hoch war, dass er sich jetzt stellte“, sagte der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Donnerstag.