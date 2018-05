Chemnitz: 18-Jähriger vergewaltigt Jugendliche in Keller

18-Jähriger vergewaltigt Jugendliche in Keller

Das Marx-Monument in Chemnitz. Foto: dpa/Martin Kloth

Chemnitz Ein 18-Jähriger soll in Chemnitz ein 15 Jahre altes Mädchen im Keller eines Mehrfamilienhauses vergewaltigt haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Der aus Syrien stammende Mann ist laut Polizei flüchtig mit dem Opfer bekannt und wurde noch am Samstag festgenommen. Am Sonntag erließ eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl.

Die 15-Jährige habe nach ihrer Flucht aus dem Keller am Samstag wegen der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, hieß es. Dort vernahm sie die Polizei am Sonntag.