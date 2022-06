Mit dem 9-Euro-Billig-Ticket wird das Zugreisen in der Bundesrepublik in diesem Sommer so günstig sein wie noch nie. Die Pfingsttage zeigten sich als erster Stresstest für die Bahn - denn mit überfüllten Zügen und abgewiesenen Fahrgästen wurde eine kritische Zwischenbilanz gezogen. Die Bilder der Chaostage im Überblick.

Viele Reisende stehen am 3. Juni 2022 auf dem Bahnsteigen 13 und 14 im Hamburger Hauptbahnhof, von denen sowohl IC, ICE Züge im Fernverkehr als auch Regionalbahnen abfahren.