Vorfall in Hessen : Neunjähriger zündet Schultoilette an - Auslöser war wohl Challenge in sozialen Medien

Neunjähriger zündet Schultoilette an - Auslöser war wohl Challenge in sozialen Medien

Offenbach Ein Neunjähriger hat in Hessen eine Schultoilette angezündet, um offenbar bei einer Challenge in den sozialen Netzwerken mitzumachen. Es entstand ein Sachschaden von bis zu 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Kind habe sich womöglich durch diverse Videos im Internet zu der Tat verleiten lassen, teilte die Polizei Offenbach am Dienstag mit. Das Feuer brach demnach am Montagmorgen in der Jungentoilette einer Grundschule in Hanau aus.