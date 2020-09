Zwei Tatverdächtige festgenommen : Gewalttaten in Celle - ein Toter und ein Verletzter

Gewalttaten in Celle - ein Toter und ein Verletzter

Nach einem Tötungsdelikt in Celle sichern Polizisten den Zugang zum Hinterhof eines Hauses. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Celle An zwei verschiedenen Orten in Celle sind ein Mann getötet und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang gab, ist noch offen. Von dem zweiten Vorfall erfuhr die Polizei aus dem Krankenhaus.

Am späten Montagabend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten an zwei verschiedenen Orten in Celle gibt, war zunächst unklar. Anwohner waren zunächst gebeten worden, das Haus nicht zu verlassen. Gegen ein Uhr morgens kam Entwarnung. Die Beamten meldeten zudem eine weitere Festnahme.