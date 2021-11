Erstmals Studie über „Catcalling“ : Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum weit verbreitet

Berlin Catcalling ist in Deutschland bisher weder ein eigener Straftatbestand noch eine Ordnungswidrigkeit. Welche Folgen sexistische Sprüche oder das Nachpfeifen beim Vorbeigehen jedoch für die Betroffenen haben können, zeigen die Ergebnisse einer Erhebung.

Sexuelle Belästigung durch Hinterherrufen, Nachpfeifen oder das Senden von unerwünschten sexuellen Bildern im Internet: Forscher in Deutschland haben erstmals das Phänomen des sogenannten Catcallings untersucht und dessen weite Verbreitung festgestellt. Bei einer Onlinebefragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen gaben rund 90 Prozent der knapp 4000 Befragten unter anderem an, in den drei Monaten vor der Umfrage wegen ihres Aussehens bewertet worden zu sein. Über die Studie berichtete der "Spiegel".