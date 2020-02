„Höhle der Löwen“-Investor : Carsten Maschmeyer an Hautkrebs erkrankt

Carsten Maschmeyer an Hautkrebs erkrankt

Hannover Schlechte Nachricht für Investor und Milliardär Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer ist an Hautkrebs erkrankt. Der 60-Jährige gibt sich zuversichtlich.

„Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer ist an Hautkrebs erkankt. Das bestätigte der Geschäftsmann der „Bild“. Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf das Umfeld Maschmeyers, dass dieser erkrankt sei.

In den vergangenen Tagen sei bei ihm ein sogenanntes Basaliom an der Nase entfernt worden, teilte eine Sprecherin mit. Bei einem Basaliom wird eine bösartige Veränderung an der Haut festgestellt, eine Operation wurde durchgeführt, es wurden keine Metastasen gefunden.