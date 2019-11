„Lasse mich nicht unterkriegen“ : Kriminelle Clans erpressen offenbar deutschen Rapper Capital Bra

Capital Bra, deutscher Rapper, tritt in der Maimarkthalle während seines Tourauftakts auf. Foto: dpa/Uli Deck

Berlin Vor seinem 25. Geburtstag an diesem Samstag steckt Capital Bra, einer der bekanntesten deutschen Rapper, in Schwierigkeiten - er wird bedroht.

„Es ist unglaublich, wie viele Leute gerade versuchen, mich zu ficken. Die versuchen wirklich alles, um mich fallen zu sehen“, sagte Capital Bra in einem Instagram-Video vom Donnerstagabend. Zuvor hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, es laufe ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung. Dahinter sollen nach dpa-Informationen und einem Bericht der „Bild“-Zeitung Kriminelle aus dem Banden- und Clanmilieu stecken.

In dem Instagram-Video sagte Capital Bra über seine Gegner weiter: „Die wollen, dass ich mit Musik aufhöre, die platzen auf mich, weil ich einfach Millionen verdiene und sie davon nichts abhaben.“ Gleichzeitig versicherte er seinen Fans: „Ich danke euch von ganzem Herzen, ich lasse mich nicht unterkriegen, von keinem.“

In dem „Bild“-Bericht hieß es, Erpresser würden Geld von dem Rapper verlangen, weil sie ihm geholfen hätten, nachdem er sich von einer früheren Musikfirma trennte. Verhandlungen dazu seien gescheitert, Capital Bra sei daraufhin zur Polizei gegangen.

Capital Bra wurde unter einem bürgerlichen Namen am 23. November 1994 in Sibirien in Russland geboren. Später zog die Familie nach Berlin-Hohenschönhausen, wo er einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte.