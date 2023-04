In Europa Das sind die teuersten und günstigsten Länder zum Campen

Die preislichen Unterschiede der Campingplätze in Europa variieren sehr stark. In der Hauptsaison reichen die Kosten für zwei Personen von 13 bis zu 38 Euro pro Nacht, inklusive Stellplatz, Strom und Ortstaxe. Im Jahr 2023 ist Albanien mit durchschnittlich 13,05 Euro das günstigste Land in Europa für den Campingurlaub, am teuersten ist er in der Schweiz mit 38,01 Euro pro Nacht. Deutschland landet in dem Ranking auf Platz neun. Im Vergleich zum Vorjahr bezahlt man in der Bundesrepublik mit 25,83 Euro allerdings durchschnittlich 2,40 Prozent mehr für eine Übernachtung.