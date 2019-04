Haupstadt droht Chaos: Härtester Warnstreik des Jahres im Berliner Nahverkehr hat begonnen

Berlin Wer sich heute in Berlin fortbewegen will, hat einige Probleme. Die Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ihre Arbeit niedergelegt.

Die Bundeshauptstadt steht am Montag vor einem Verkehrschaos. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) begann am frühen Morgen der bislang härteste Warnstreik in diesem Jahr . U-Bahnen und Straßenbahnen in der Hauptstadt fuhren nicht, auch die meisten Busse blieben in den Depots. „Der Warnstreik hat wie geplant um 3 Uhr begonnen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am frühen Morgen. Gestreikt werden soll laut Gewerkschaft den ganzen Tag. S-Bahn und Regionalzüge werden aber wie gewohnt fahren.