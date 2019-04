„Massive Schäden“ : Graffiti-Attacke auf 140 Berliner U-Bahn-Wagen während Großstreik

Berlin Der Streik am Montag kommt den Berliner Verkehrsbetrieben teuer zu stehen. Unbekannte haben gleich 140 Wagen mit Graffitis verunstaltet. Jetzt muss die BVG zu drastischen Mitteln greifen.

Während des Streiks der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Montag ein großer Teil der U-Bahnwagen mit Graffiti besprüht worden. Die BVG beklagte am Dienstag nach dem 24 Stunden langen Stillstand "massive Graffitischäden" an 140 Wagen. Damit sei rund ein Zehntel der U-Bahnflotte besprüht worden. Insgesamt wurden demnach rund 2000 Quadratmeter Graffiti festgestellt.