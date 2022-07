Der Nahverkehr wird bunter : Neue Sitze der BVG mit klarem Statement

Berlin Berlin setzt auf Vielfältigkeit. Und das jetzt auch auf dem neuen Sitzmuster der Bussen und Bahnen. Das seit Jahren benutzte „Würmchen-Muster“ wird bald Geschichte sein. Worauf Fahrgäste schon bald Platz nehmen können.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am 5. Juli 2022 das neue Sitzmuster vorgestellt und damit eine klare Botschaft übermittelt. Zu sehen sind 80 unterschiedliche und farbige Silhouetten, ob es das homosexuelle Paar ist, die Frau, die Yoga macht, Rentner mit ihrem Hund, der Vater mit seinem Kind oder der Rollstuhlfahrer: sie alle und viele weitere sollen die verschiedenen Berliner der Stadt repräsentieren und das Thema Vielfalt in den Vordergrund stellen.

Im dazu veröffentlichten Werbefilm tanzt ein Kontrolleur zu dem 90er-Jahre-Dancehit "Rhythm Is A Dancer" von „Snap!“ während er die Fahrgäste kontrolliert. Dabei verwandelt er sie in farbige, tanzende Silhouetten und genau diese lassen sich auf den neuen Sitzpolstern wiederfinden.

„Alle reden über Vielfalt - wir bewegen sie! Unsere Fahrgäste sind so bunt und divers wie die BVG und Berlin selbst. Diese Botschaft transportiert unser neues Sitzmuster perfekt“, sagt Christine Wolburg, Bereichsleiterin für Vertrieb und Marketing. Sie betont: „Es ist ein Zeichen unserer Liebe an all die zwei Millionen Menschen, die täglich mit uns fahren, weil sie genauso einzigartig und vielfältig sind, wie die Silhouetten unseres neuen Musters.“