Rückweg von Konzert Bus der Band von Mark Forster kippt auf Autobahn gegen Leitplanke

„Großer Schreck, aber allen geht es gut“, schrieb der Musiker Forster am Sonntag bei Instagram. „Niemand verletzt, niemand zu Schaden gekommen. Ich war nicht an Bord.“ Die Band danke allen Schutzengeln. Sie war auf dem Rückweg von einem Konzert am Samstagabend in Kiel. Die Musiker konnten ihre Fahrt in Richtung Berlin mit einem Ersatzbus fortsetzen.