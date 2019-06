Verstoß gegen Gleichbehandlungsgebot : Gericht kippt Burkini-Verbot in Koblenz

Eine muslimische Schülerin sitzt in einem Ganzkörper-Badeanzug (Burkini) am Rande eines Schwimmbeckens. Foto: dpa/Rolf Haid

Koblenz Eine Muslimin hat gegen eine Badeordnung von Anfang 2019 geklagt. Darin wurde festgehalten, dass Badegäste Bikini, Badeanzug, Badehose oder Badeshorts tragen dürfen. Ein Burkini hingegen mache eine Kontrolle von etwa offenen Wunden unmöglich.

Das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht hat ein Burkini-Verbot für städtische Schwimmbäder in Koblenz vorläufig gekippt. Das entsprechende Verbot in der Badeordnung verstoße gegen das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot, entschied das Gericht nach Mitteilung vom Freitag in Koblenz in einem Eilverfahren.