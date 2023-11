Durchsuchungen auch in NRW Großrazzia gegen „Islamisches Zentrum Hamburg“ und weitere Objekte

Im Fokus stünden neben dem Islamischen Zentrum Hamburg fünf weitere Vereinigungen, die Teilorganisationen sein sollen. Durchsuchungen gab es den Angaben nach in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wurden nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen Durchsuchungen durchgeführt. Es habe eine Durchsuchung in Rheine (Kreis Steinfurt) gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Münster. Was dort konkret durchsucht wurde und ob es auch Festnahmen gab, wurde nicht mitgeteilt. Weitere Durchsuchungen in NRW waren beim NRW-Innenministerium am Donnerstagmorgen zunächst nicht bekannt.