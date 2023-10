In mehreren Bundesländern Bombendrohungen an mehreren Schulen – auch ZDF betroffen

Berlin · Bedrohungslagen an mehreren Schulen in verschiedenen Bundesländern haben am Montagmorgen größere Polizeieinsätze ausgelöst. Auch Gebäude des ZDF in Mainz werden nach einer Bombendrohung geräumt.

23.10.2023, 17:05 Uhr

Das ZDF-Logo. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

(ldi/dpa)