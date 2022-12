Infektwelle überlastet Kliniken Bundesweit nur 83 Betten frei auf Kinderintensivstationen

„Das ist eine katastrophale Situation, anders ist es nicht zu bezeichnen“, sagte Divi-Generalsekretär und Kinder-Intensivmediziner Professor Florian Hoffmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Hamburg zur Lage der Kinder-Intensivmedizin. Er fordert die sofortige Optimierung von Arbeitsbedingungen in den Kinderkliniken, den Aufbau telemedizinischer Netzwerke zwischen den pädiatrischen Einrichtungen und den Aufbau von spezialisierten Kinderintensivtransport-Systemen. „Kinder brauchen eine kompetente und liebevolle Pflege“, sagte Hoffmann. „Sie müssen bei der medizinischen Betreuung an erster Stelle stehen.“