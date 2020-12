Bundeswehrverband beklagt Situation : Nur die Hälfte der Bundeswehr-Waffensysteme sind einsatzbereit

Berlin Im Falle eines feindlichen kriegerischen Aktes gegen die Bundesrepublik sieht es militärisch nicht gut aus. Denn maximal die Hälfte aller Waffensysteme der Bundeswehr ist nach Einschätzung des Deutschen Bundeswehrverbandes einsatzbereit.

Das Verteidigungsministerium hatte in einem Bericht für den Bundestag Anfang Dezember von durchschnittlich 74 Prozent einsatzbereiten Hauptwaffensystemen gesprochen. „Solche Meldungen irritieren die Truppe und zeichnen in der Gesellschaft ein falsches Bild. Denn diese 74 Prozent beruhen auf abstrusen Berechnungsmodellen und haben mit der täglichen Lebenswirklichkeit in der Truppe nicht ansatzweise etwas zu tun“, sagte Wüstner.