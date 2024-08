Nach acht Jahren Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Niger beendet

Ulf Laessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Mali, sagte der dpa, mit dem Bundeswehrabzug verlasse nach Frankreich und den USA eines der letzten westlichen Länder Niger, das sich noch enger an Russland binden werde. „Deutschland verliert an Einfluss in einem Land, durch das eine Hauptroute für Armutsmigration nach Nordafrika führt.“ Italien zeige mehr geopolitischen Weitsinn „und behält seinen Truppenstandort in Niamey, um nicht das Land Russland zu überlassen“.