Neun Menschen klagen für feste Kriterien : Bundesverfassungsgericht kündigt Entscheidung zur Triage an

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird seine Entscheidung zur Triage am Donnerstag mitteilen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Karlsruhe Neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen hatten geklagt, weil sie fürchten, bei einer Überlastung der Intensivstationen schneller aufgegeben zu werden. Nun veröffentlicht das höchste deutsche Gericht seinen Beschluss zur Triage am Donnerstag.

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am kommenden Dienstag (28. Dezember) eine Entscheidung zur sogenannten Triage in der Corona-Pandemie. Das kündigte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Dienstag auf seiner Internetseite an. Geklagt haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie befürchten, bei einer Überlastung der Intensivstationen aufgrund ihrer statistisch schlechteren Überlebenschancen aufgegeben zu werden. Mit ihrer Verfassungsklage wollen sie erzwingen, dass der Gesetzgeber die Entscheidungskriterien vorgibt.