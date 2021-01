Urteil des Bundesverfassungsgerichts : Häftlinge dürfen nicht ohne Anlass beobachtet werden

Karlsruhe Laut Bundesverfassungsgericht dürfen Häftlinge in einer Gemeinschaftszelle nicht ohne jeglichen Anlass über ein Sichtfenster vom Personal immer wieder beobachtet werden. Denn auch eine Justizvollzugsanstalt muss grundsätzlich die Privat- und Intimsphäre eines Gefangenen wahren.

Und dabei ist sie bei der Einsichtnahme in den Haftraum an das Willkürverbot gebunden, wie das Gericht in einem am Montag veröffentlichten Beschluss entschied. (AZ: 2 BvR 2194/19) Gerichte müssten daher vom Häftling vorgebrachten entsprechenden Beschwerden auch nachgehen, forderten die Karlsruher Richter.