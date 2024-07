Prozess vorm Bundesverfassungsgericht Mindestlohn für Arbeit in Yoga-Ashram? – Karlsruhe entscheidet

Im Streit um die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns für die Mitarbeit in einem Yoga-Ashram will das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag eine Entscheidung bekanntgeben. Ein Yoga- und Meditationszentrum hatte sich mit Verfassungsbeschwerden gegen zwei Urteile des Bundesarbeitsgerichts an den Karlsruher Senat gewandt. Das Erfurter Gericht hatte 2023 unter anderem entschieden, dass einer ehemaligen Priesterin aus dem gemeinnützigen Verein Mindestlohn statt eines Taschengeldes zusteht.