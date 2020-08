Bundesverfassungsgericht : „Containern“ bleibt strafbar

Weggeworfene Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. (Symbolbild) Foto: dpa/Christiane Raatz

Karlsruhe Eine Verurteilung wegen Diebstahls von Lebensmitteln aus dem verschlossenen Supermarkt-Abfallcontainer sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, teilte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe mit.

Das sogenannte Containern bleibt strafbar. Dies verstoße auch nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der Gesetzgeber dürfe das zivilrechtliche Eigentum grundsätzlich auch an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen. Zwei dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerden nahm das höchste deutsche Gericht daher nicht zur Entscheidung an. (AZ: 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19)

Mit ihren Verfassungsbeschwerden rügten die Beschwerdeführerinnen die Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts sowie die Verletzung ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit. Zudem habe der Supermarkt kein schutzwürdiges Interesse an den weggeworfenen Lebensmitteln, argumentierten die beiden Frauen. Die massenhafte und in vielen Fällen vermeidbare Verschwendung von Lebensmitteln durch Vernichtung sei in besonderer Weise sozialschädlich.