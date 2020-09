Auszeichnung für Virologen : Steinmeier verleiht Christian Drosten den Verdienstorden

Christian Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin (Archivfoo) Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Berliner Virologe Christian Drosten wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik für seine Arbeit zur Bewältigung der Pandemie ausgezeichnet. Die Ordensverleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll am 1. Oktober stattfinden.

Der Virologe Christian Drosten, Ex-Fußball-Profi Thomas Hitzlsperger und die Schauspielerin Sandra Hüller werden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Außerdem ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober 13 weitere Bürgerinnen und Bürger. „Die sieben Frauen und acht Männer haben sich durch außerordentliche Leistungen verdient gemacht: Sie helfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen, fördern das Zusammenwachsen von Ost und West und tragen dazu bei, Vorurteile in unserer Gesellschaft abzubauen“, teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag mit.