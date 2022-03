Urteil des Bundessozialgerichts : Krankenkasse muss angleichende Brust-OP nicht bezahlen

Kassel Das Bundessozialgericht hat mit einem Urteil eine Klägerin abgewiesen, die eine Kostenübernahme für eine angleichende Operation ihrer Brüste verlangt hatte. Als Jugendliche litt sie an einer sogenannten Mammadysplasie, ihre rechte Brust war deutlich kleiner als die linke.

Dies führe zu erheblichen psychischen Belastungen, insbesondere in der Schule beim Sport- und Schwimmunterricht sowie bei Klassenfahrten, argumentierte sie. Abwertende Bemerkungen kämen auch von ihr nahestehenden Menschen.

Zu Recht, wie nun das BSG am Donnerstag in Kassel entschied. Anders als bei Erwachsenen könne zwar bei Jugendlichen auch das unbekleidete Aussehen mit eine Rolle spielen. Maßgeblich sei dann aber eine "objektive erhebliche Auffälligkeit" und nicht das subjektive Empfinden der Betroffenen. Die Auffälligkeit müsse Betroffene zum "Objekt der Betrachtung" machen, wie etwa bei Frauen ohne Kopfhaar.

Hier sei die objektive Auffälligkeit nicht sehr groß gewesen. Ein operativer Eingriff in einen funktionsfähigen und eigentlich gesunden Körper komme zulasten der Krankenkassen aber nur bei extremen Entstellungen in Betracht. In anderen Fällen sei psychischen Problemen wegen des Aussehens mit psychotherapeutischen oder psychiatrischen Mitteln zu begegnen, betonte das BSG (Az: B 1 KR 3/21 R).