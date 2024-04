Im Hotel Adlon Bundespresseball für Demokratie und Pressefreiheit mit Prominenten

Berlin · Zum Motto „Für die Pressefreiheit. Demokratie schützen“ haben Journalisten und prominente Politiker am Freitagabend beim Bundespresseball in Berlin gefeiert. Unter den Gästen im Hotel Adlon am Brandenburger Tor war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

12.04.2024 , 21:26 Uhr

(jh/dpa)