Bundesinstitut : Aluminium in Deos weniger belastend als angenommen

Aluminium in Deos weniger belastend als angenommen

Berlin Das Institut für Risikobewertung (BfR) gab am Dienstag bekannt, dass aluminiumhaltige Deodorants weniger belastend für den Körper sind als bisher angenommen. Dennoch warnt das Institut vor zu häufiger Nutzung.

Aluminiumhaltige Deos sind weniger belastend für den Körper als bisher angenommen. Das teilte das Institut für Risikobewertung (BfR) am Dienstag in Berlin mit. „Durch die Haut wird signifikant weniger Aluminium aufgenommen als auf bislang vorliegender, limitierter Datenbasis berechnet“, sagte BfR-Präsident Andreas Hensel. Gleichwohl mahnt das Institut weiterhin zur Vorsicht bei sauren und salzhaltigen Speisen und Getränken in Alufolie, Alu-Grillschalen oder unbeschichteten Alu-Menüschalen und -Geschirr. Bei unsachgemäßer Verwendung könne dadurch vergleichsweise viel Aluminium aufgenommen werden.