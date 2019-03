BGH will Regeln ändern: Was passiert nach der Scheidung mit dem Geschenk der Schwiegereltern?

Was passiert nach der Scheidung mit dem Geschenk der Schwiegereltern?

BGH will Regeln ändern

Düsseldorf Für den Umgang mit größeren Geldgeschenken der Schwiegereltern nach einer Trennung oder Scheidung könnten bald neue Maßstäbe gelten. Der Bundesgerichtshof ist mit der bisherigen Linie unzufrieden.

In dem aktuellen Verfahren geht es zum einen um die Frage, ob Ehen und Partnerschaften ohne Trauschein unterschiedlich zu bewerten sind. Der Senat hinterfragte aber auch, ob es wirklich sinnvoll ist, die Höhe von Rückzahlungen wie bisher üblich an der Dauer der Beziehung zu bemessen. Das Urteil soll nach weiteren Beratungen am 4. Juni verkündet werden (Az. X ZR 107/16).