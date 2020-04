Karlsruhe kippt Mordurteil : Berliner Raser-Fall muss neu verhandelt werden

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: dpa/Uli Deck

Karlsruhe In einem Autoraserfall aus Berlin-Kreuzberg hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Verurteilung wegen versuchten Mordes aufgehoben. Das Landgericht Berlin habe einen Tatvorsatz nicht schlüssig begründet.

So sei unklar, ob der Fahrer die bei dem Unfall schwerst verletzten Opfer überhaupt habe sehen können, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Beschluss.