Kommentar zu Prämien für Lehrer Sollten Lehrer nach Leistung bezahlt werden?

Doch Prämien würden nur dann positive Impulse setzen, wenn die Bezahlung das Problem wäre. Ist sie aber nicht. Deutsche Lehrer beziehen im Vergleich mit anderen europäischen Ländern Spitzengehälter, wie eine OECD-Studie ergab. In manchen Bereichen zahlt nur Luxemburg seinen Lehrern noch mehr. Trotzdem herrscht in Deutschland Lehrermangel – mit den bekannten Folgen: große Klassen, Unterrichtsausfall, Überlastung, genervte Stimmung bei Schülern, Eltern, Lehrkräften. Wenn Menschen aber in einem Umfeld arbeiten, in dem sich ihnen der Eindruck aufdrängt, sie seien Teil der Mangelverwaltung, ist das Gehalt zweitrangig. Sie werden auch bei bester Bezahlung das Gefühl haben, in einem Beruf gelandet zu sein, den anscheinend immer weniger Studienabgänger attraktiv finden. Motivierend ist das nicht.