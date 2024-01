„Das Kanu des Manitu“ „Bully“ Herbig kündigt Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ an

Die Dreharbeiten zu „Das Kanu des Manitu“ sollen noch in diesem Jahr beginnen. Das Drehbuch schrieb Herbig zusammen mit seinen auch an dem Vorgänger-Film beteiligten Kollegen Christian Tramitz und Rick Kavanian. Zur Besetzung sollen in den kommenden Monaten Informationen folgen. „So viel sei schon einmal verraten: Abahachi, Ranger und Dimitri bekommen ordentlich Verstärkung!“, hieß es in der Mitteilung.