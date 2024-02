Im hessischen Limburg Bürger sollen über Taubentötung abstimmen

Die Wahlberechtigten im hessischen Limburg sollen demnächst bei einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob Tauben in ihrer Stadt gezielt getötet werden sollen oder nicht. Am Montagabend votierte die Stadtverordnetenversammlung einstimmig für dieses Vorgehen, wie ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Bürgerentscheid ist für den Tag der Europa- und der Landratswahl am 9. Juni vorgesehen.