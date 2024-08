Schwerer Unfall nahe Büchel Zwei Lkw-Fahrer sterben in ihren brennenden Fahrzeugen

Büchel/Mayen · In Rheinland-Pfalz ist es auf einer Landstraße am Donnerstag zu einem schweren Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen. Dabei sind die beiden Fahrer in ihren brennenden Fahrzeugen ums Leben gekommen.

01.08.2024 , 14:28 Uhr

Ein RTW im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wie die Polizei in Mayen mitteilte, geriet einer der beiden Sattelzüge auf der Bundesstraße 259 bei Büchel auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden zweiten Lkw zusammen. Beide Zugmaschinen fingen sofort Feuer. Nach Angaben der Beamten kam für beide Fahrer trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Löschmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Warum der eine Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Laut Polizei beauftragte die Staatsanwaltschaft Koblenz einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens. Angaben zum Alter der Getöteten machten die Beamten zunächst nicht.

(felt/AFP)