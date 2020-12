Aus D wie Dora wird wieder D wie David : Buchstabiertafel mit jüdischen Namen kehrt zeitweise zurück

Berlin Ab kommenden Herbst soll die Buchstabiertafel in der Version der Weimarer Republik zweitweise wieder gelten. Die Nationalsozialisten hatten bei ihrer Machübernahme die jüdischen Namen aus der Tafel gestrichen.

Im kommenden Herbst soll ein Reformvorschlag für eine neue normierte Buchstabiertabelle vorgelegt werden, für die voraussichtlich überwiegend Städtenamen verwendet werden. Zeitgleich soll wieder die Weimarer Tabelle zum Einsatz kommen - und zwar so lange, bis die endgültige Reform im dritten Quartal 2022 in Kraft tritt.

Initiator der Aktion ist der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume. Er hatte einen Brief an das DIN geschrieben und sich für eine temporäre Rückkehr zur alten Buchstabiertafel ausgesprochen. "Mir geht es darum, dass die Tabelle der Nationalsozialisten nicht einfach weiter übernommen wird. Es ist ein schönes Signal für das Jahr, in dem wir 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschlands feiern, deutlich zu machen, wie die Tabelle ursprünglich aussah", sagte Blume.