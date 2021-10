Buch über Patientenmörder erschienen : Wie „Todespfleger“ Nils Högel so lange töten konnte

Oldenburg Über 100 Patientenmorde soll Pfleger Nils Högel begangen haben, was ihn zum schlimmsten Serienmörder der Bundesrepublik macht. Doch wie konnten seine Taten unbemerkt bleiben? Zwei Autoren haben sich in einem Buch auf die Suche nach Antworten gemacht.

Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann hatte von Anfang an klar gemacht, worum es in dem Prozess ging: „Wir werden uns bemühen und mit allen Kräften nach der Wahrheit suchen“, versprach er am 30. Oktober 2018. Es war der erste Prozesstag in den zum Gerichtssaal umfunktionierten Weser-Ems-Hallen in Oldenburg. Die Anklage gegen Ex-Krankenpfleger Niels Högel lautete auf 100-fachen Mord. Er gilt als schlimmster Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte.