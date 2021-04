Vorfall in Thüringen : Brutaler rassistischer Angriff auf Jugendlichen in Erfurter Tram

Erfurt Ein 40-Jähriger hat der Polizei zufolge in einer Straßenbahn in Erfurt einen 17-Jährigen brutal angegriffen, bedroht und rassistisch beleidigt. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst unerkannt entkommen.

In Erfurt hat laut Polizei ein 40-Jähriger einen 17 Jahre alten Syrer in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und brutal angegriffen. Dem Täter gelang zunächst unerkannt die Flucht, doch „durch die am Tatort gewonnenen Zeugenhinweise“ habe der polizeibekannte Mann zeitnah identifiziert werden können, teilte die Polizei am Montag über den Vorfall von Freitagnacht mit.