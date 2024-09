Wichtigste Verkehrsader der Stadt Brückeneinsturz in Dresden – ein Desaster mit glimpflichem Ende

Die Carolabrücke ist eine Spannbetonbrücke aus dem Jahr 1971. Zwei ihrer Brückenzüge, die Teile A und B, wurden in den vergangenen Jahren bereits saniert. Eingestürzt ist nun der Teil C, der im nächsten Jahr saniert werden sollte. „Das ist ein Risiko, mit dem wir uns seit vielen Jahren auseinandersetzen“, sagte Abteilungsleiter Kalbe. „Dass der Zustand im Zug C so schlimm ist, dass es zum Einbruch gekommen ist, das war nicht voraussehbar.“