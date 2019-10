BGH-Urteil : Sonntags darf es durchgehend frische Brötchen geben

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Bäckereien mit einem angeschlossenen Café sonntags über die Ladenschlusszeiten hinaus Brötchen und Brote verkaufen dürfen.

Der BGH hat die Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs endgültig abgelehnt. Die Wettbewerbshüter hatten bereits vor dem Landgericht München und dem Oberlandesgericht München verloren. Geklagt hatten sie gegen eine Münchner Bäckereikette, der sie illegalen Backwarenverkauf vorgeworfen hatten. Testkäufer, die dem Vernehmen nach von Konkurrenten angeheuert worden waren, hatten im Februar 2016 sonntags um kurz nach elf Uhr vormittags Backwaren gekauft und gegen 15.45 Uhr noch einmal. Dazwischen lagen dreieinhalb Stunden – aus Sicht der Wettbewerbszentrale illegal, weil in Bayern der Sonntagsverkauf auf drei Stunden beschränkt ist. In NRW ist dies für fünf Stunden erlaubt, in Berlin für neun.

Die zeitliche Beschränkung gilt aber aus Sicht der Karlsruher Richter nur für reine Verkaufsbetriebe, nicht aber für Filialen, bei denen es sich um „Gaststättengewerbe im Sinne von Paragraf 1 Absatz eins des Gaststättengesetzes handelt“. Solange also Brötchenverkäufer auch Cafés betreiben, in denen „Getränke und Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht“ werden, gelten die Regelungen des Gaststättengesetzes. Das heißt: Sie dürfen Brot und Brötchen jederzeit außerhalb der Sperrzeiten verkaufen.

Welche Konsequenzen das Urteil haben wird, bleibt offen. „Die Frage, ob und wie lange jemand sonntags verkaufen will, hängt auch an anderen Faktoren – beispielsweise am Standort oder an der Frage, ob der Betreiber höhere Feiertagszuschläge für seine Beschäftigten zahlen will“, gab Schneider zu bedenken. Außerdem gibt es in den einzelnen Bundesländern auch sehr unterschiedliche Anforderungen an Gaststätten. Manche müssen beispielsweise zusätzlich eine Toilette anbieten, andere nicht. Ein Sprecher des NRW-Wirtschaftsministeriums kündigte auf Anfrage an, das Ministerium bereite einen Runderlass an die Bezirksregierungen vor. Die BGH-Rechtsprechung solle möglichst schnell umgesetzt werden.