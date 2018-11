Brieftauben - Tierquälerei oder Kulturerbe?

Stuttgart/Essen NRW hat das Brieftaubenwesen als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Die Züchter wünschen sich jetzt eine bundesweite Würdigung. Doch Tierschützer wollen das verhindern.

Es tobt ein erbitterter Kampf im Land. Um Tauben. Wie schützenswert ist das traditionsreiche Hobby der Züchter von Brieftauben? Hat es etwa den gleichen Wert wie die Spergauer Lichtmeß in Sachsen-Anhalt oder die Amateurmusikpflege in Baden-Württemberg?

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter strebt schon länger nach dem Status „immaterielles Kulturerbe“. Auf der Landesebene in Nordrhein-Westfalen, wo der Sport vor allem im Ruhrgebiet stark verankert ist, hat er das in diesem Jahr bereits geschafft. Jetzt geht es um einen Eintrag als schützenswerte bundestypische Tradition. Am Ende habe der Brieftaubensport aber natürlich weltweite Bedeutung, heißt es in Essen. Größtes Ziel sei eine Anerkennung als Weltkulturerbe - vergleichbar mit der traditionsreichen Falknerei.