Streit über Transit Bayern und Südtirol kritisieren Nachtfahrverbot am Brenner

Im Streit über den Brenner-Transit fordern Bayern und Südtirol von Tirol Lockerungen beim geltenden Nachtfahrverbot für Lastwagen am Brenner. „Unsere gemeinsamen Pläne für das digitale Verkehrsmanagement in Form eines Slot-Systems können nur gelingen, wenn sich Tirol endlich beim Nachtfahrverbot bewegt. Im Sinne einer weiteren guten Zusammenarbeit fordere ich Tirol auf, hier endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in München.