13 Fahrzeuge im Einsatz Polizei durchsucht Bremer Schule nach anonymem Anruf

„Die Sicherheit der Schüler und des Personals hat für uns höchste Priorität.“ Die Schülerinnen und Schüler seien weiter in ihren Klassenzimmern. Es habe einen anonymen Anruf mit einer möglichen Bedrohung gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Zahlreiche Beamte und mindestens 13 Fahrzeuge seien im Einsatz an der Alwin-Lonke-Schule in Bremen-Burglesum.