Unfall nahe Bremen : Lastwagen verliert 250 Bierkästen auf der Autobahn

Bremen Eine Autobahn übersät von Flaschen und Bierkästen: Ein Lastwagen hat auf dem Bremer Kreuz der Autobahnen 27 und 1 seine Ladung verloren – um die 250 Kisten Bier. Die Ursache war zunächst unklar.

Das teilte ein Sprecher der Polizei Verden am Freitag mit. Unfälle habe es keine gegeben, Verletzte auch nicht. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten sollten mindestens eine Stunde dauern, kündigte er an.

Die Autobahn sei daher am Bremer Kreuz von der A27 in Richtung Cuxhaven auf die A1 in Richtung Münster gesperrt, ebenso von der A1 aus Hamburg auf die A27 in Richtung Walsrode.