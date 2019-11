Medizinischer Ausnahmefall : Herrchen stirbt nach Schmusen mit Hund an Infektion

Bremen Bei dem 63 Jahre alten Mann ist ein Bakterium nachgewiesen worden, das in Hundespeichel vorkommt. Er starb trotz einer Behandlung mit Antibiotika an einem Organversagen. Wann Hundehalter zum Arzt gehen sollten.

In einem medizinischen Ausnahmefall ist ein Mann in Bremen nach dem Schmusen mit seinem Hund an einer Infektion gestorben. Bei dem 63 Jahre alten Patienten sei das Bakterium Capnocytophaga canimorsus nachgewiesen worden, das im Hundespeichel vorkommt, berichten die behandelnden Ärzte vom Rotes-Kreuz-Krankenhaus RKK in der Hansestadt.