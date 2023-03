Nach mutmaßlicher Sachbeschädigung Elfjähriger Pfadfinder in Bremen bedroht Polizisten mit Messer

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in der Bremer Innenstadt. Beamte beobachteten per Videoüberwachung, wie die Mitglieder einer sechsköpfigen Gruppe Zeichen in eine Hauswand hinter einer Polizeiwache ritzten. Als Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten zwei der Verdächtigen im Alter von elf bis 14 Jahren. Drei weitere wurden gestellt, darunter auch der Elfjährige.