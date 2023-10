Unglaubliches Glück 55-Jähriger wird von Zaunstange aufgespießt – und überlebt

Frank Vaorin hat nach Angaben seiner Ärzte gleich mehrere Schutzengel gehabt: Bei Baumschnittarbeiten in seinem Garten in Cuxhaven fiel der 55-Jähriger von einer Leiter vier Meter tief auf eine Zaunstange - und wurde von ihr aufgespießt. Gegen jede Wahrscheinlichkeit überlebte er den Unfall, wie das Klinikum Bremen-Mitte am Dienstag mitteilte. Die rostige, mehr als einen Meter lange Metallstange habe sich neben dem After des Mannes durch den Bauch, vorbei an lebenswichtigen Gefäßen und Organen, in den Brustkorb gebohrt. Sie kam unterhalb des Schlüsselbeins wieder heraus.