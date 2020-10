Islamfeindliche Absage : Unternehmen lehnt Azubi ab, weil er Muslim ist

Potsdam/Cottbus Weil er ein praktizierender Muslim ist, wurde ein Bewerber in Brandenburg von einer Straßenbaufirma abgelehnt. Der Firmenchef begründete die Absage damit, dass es im Unternehmen sonst „Unruhe geben würde“.

Der Twitter-User @DerTurkistaner hat einen Screenshot der Absage veröffentlicht. Dort heißt es unter anderem, man habe sich für zwei besser geeignete Kandidaten entschieden. Denn, so die Begründung des Unternehmens, „ist die Mitarbeit in unserem Unternehmen als praktizierender Moslem unerwünscht“. Der Islam sei nicht mit der Verfassung der BRD in Einklang zu bringen. Das Unternehmen wünscht dem Bewerber noch „alles Gute für die Zukunft“ und schreibt weiter: „und hoffe, dass Sie Weg in Ihre Heimat finden und dort nach ihren Grundsätzen leben können“.