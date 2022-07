In Brandenburg und in der Sächsischen Schweiz stehen Wälder in Flammen. Die Feuerwehr kämpft unermüdlich, um die Brände unter Kontrolle zu bringen. Im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg hat sich das Feuer mittlerweile auf eine Fläche von rund 850 Hektar ausgeweitet. Ortschaften werden evakuiert. Auch in Sachsen ist die Lage dramatisch - eine Gemeinde rief den Katastrophenalarm aus. Die Bilder im Überblick.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr fahren in einem Konvoi zu einem Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster.